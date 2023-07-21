Дети, не стоит переедать
Wink
Детям
Вульфу
1-й сезон
95-я серия
8.12019, Wolfoo
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Серия в подписке «Wink Дети»

Вульфу (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 95 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В кафе дети соревновались, кто больше съест. Мисс Кэт объяснила им, что слишком много есть совсем не полезно для желудка.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
4.5 IMDb