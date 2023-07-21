Вульфу и его друзья заботятся о полицейском
Wink
Детям
Вульфу
1-й сезон
147-я серия
8.12019, Wolfoo
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Серия в подписке «Wink Дети»

Вульфу (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 147 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Во время погони за преступниками полицейский Бу был ранен. Вульфу и его друзья играли неподалёку. Они увидели, что случилось, и поспешили помочь Бу вызвать скорую помощь. Дети позаботились о полицейском Бу, ожидая прибытия врачей.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
3 мин / 00:03

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
4.5 IMDb