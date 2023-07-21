Русалка демон против русалки ангела
Wink
Детям
Вульфу
1-й сезон
62-я серия
8.12019, Wolfoo
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Серия в подписке «Wink Дети»

Вульфу (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 62 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Вульфу и Пандо подружились с Русалкой Кэт на берегу. Она с радостью пригласила своих новых друзей к себе, чтобы пообщаться. Но, играя, Вульфу и Пандо не заметили, что они повсюду разбросали мусор и навредили другим морским жителям. Русалка Кэт рассердилась и преподала им урок.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
3 мин / 00:03

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
4.5 IMDb