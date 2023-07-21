Богатые и бедные рестораны
Wink
Детям
Вульфу
1-й сезон
86-я серия
8.12019, Wolfoo
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Серия в подписке «Wink Дети»

Вульфу (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 86 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В ресторане Вульфу увидел, как Буфо заказывает много вкусной еды, и позавидовал ему. Пытаясь похвастаться перед своим другом, Вульфу также заказал много еды, но не смог доесть её. Затем пришли их мамы и преподали им урок.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
3 мин / 00:03

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
4.5 IMDb