Вульфу - доктор цвета
Wink
Детям
Вульфу
1-й сезон
89-я серия
8.12019, Wolfoo
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Серия в подписке «Wink Дети»

Вульфу (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 89 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Трехлетний Вульфу не хотел учить цвета. Он хотел только играть в доктора. Поэтому семья придумала для него игру про бактерии, которые украли цвета родителей Вульфу. Теперь доктор Вульфу должен победить этих бактерий и вернуть цвета.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
3 мин / 00:03

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
4.5 IMDb