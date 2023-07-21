Дженни больше нет дома
Wink
Детям
Вульфу
1-й сезон
135-я серия
8.12019, Wolfoo
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Серия в подписке «Wink Дети»

Вульфу (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 135 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Мама поручила Вульфу и Люси присмотреть за Дженни и ушла. Дети неплохо справилась с задачей. Когда мама вернулась домой, она похвалила их и рассказала, как нужно вести себя, когда родителей нет дома.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
3 мин / 00:03

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.5 IMDb