Вульфу (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 148 смотреть онлайн

Где проводить пижамную вечеринку?
Детям
Вульфу
1-й сезон
148-я серия
8.12019, Wolfoo
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

О сериале

Вульфу украсил свою спальню, чтобы подготовиться к пижамной вечеринке со своими друзьями. Но произошел несчастный случай, и дети не смогли там остаться. Вместо этого они решили устроить вечеринку в доме Буфо. Вульфу был так расстроен, что попытался помешать своим друзьям. Но друзья узнали об этом и придумали решение.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
3 мин / 00:03

