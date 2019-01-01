Вульфу (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 148 смотреть онлайн

Вульфу украсил свою спальню, чтобы подготовиться к пижамной вечеринке со своими друзьями. Но произошел несчастный случай, и дети не смогли там остаться. Вместо этого они решили устроить вечеринку в доме Буфо. Вульфу был так расстроен, что попытался помешать своим друзьям. Но друзья узнали об этом и придумали решение.



