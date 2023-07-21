Первый день в садике
Wink
Детям
Вульфу
1-й сезон
39-я серия
8.12019, Wolfoo
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Серия в подписке «Wink Дети»

Вульфу (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 39 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Трехлетний Вульфу очень скучал по маме в свой первый день в детском саду. Он пытался всеми способами убежать домой. Мадам Кэт подошла и рассказала ему историю, чтобы помочь Вульфу и другим детям не грустить.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
3 мин / 00:03

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.5 IMDb