С дженни все будет хорошо
Wink
Детям
Вульфу
1-й сезон
42-я серия
8.12019, Wolfoo
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Серия в подписке «Wink Дети»

Вульфу (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 42 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Вульфу думал, что поскольку Дженни боится уколов, ей придется сложно в больнице. Он использовал магнит, чтобы Дженни не сбежала. Мамочка Вульфу рассмеялась и сказала, что у нее есть решение получше.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
3 мин / 00:03

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
4.5 IMDb