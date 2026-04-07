Школа кукол
Wink
Детям
Вульфу
1-й сезон
Школа кукол
8.12024, Wolfoo
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Серия в подписке «Wink Дети»

Вульфу (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 157 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Развивающий мультсериал для самых маленьких о волчонке Вульфу, его веселой семье и верных друзьях, которые всегда готовы помочь друг другу в трудную минуту и каждый день узнают что-то необычное о мире. В доме на холме живет волчонок Вульфу, две его сестры — Люси и малышка Дженни, а также его мама и папа — мистер и миссис Вульфу. Их жизнь полна приключений и необычных ситуаций, которые каждый раз позволяют им чуть больше разобраться в мире вокруг. В компании родственников и друзей Вульфу изучает цвета, вкусы и правила поведения с окружающими.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
3 мин / 00:03

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.5 IMDb