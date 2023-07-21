Лучшая медсестра
Wink
Детям
Вульфу
1-й сезон
123-я серия
8.12019, Wolfoo
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Серия в подписке «Wink Дети»

Вульфу (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 123 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Папа Волк притворился пациентом, а Вульфу и Люси должны были лечить его. Но вместо этого дети стали спорить, из кого получится лучший врач. Своим спором дети доставили папе много неприятностей.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
3 мин / 00:03

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.5 IMDb