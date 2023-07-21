Цветной волшебный домик Люси
Wink
Детям
Вульфу
1-й сезон
137-я серия
8.12019, Wolfoo
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Серия в подписке «Wink Дети»

Вульфу (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 137 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Принц Вульфу и принцесса попросили ведьму Люси построить для них цветные дома с помощью магии. Но ведьма Люси не различала цвета, поэтому все дома были построены неправильно. Принцу Вульфу и его друзьям пришлось учить Люси цветам, чтобы она могла помочь им.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
3 мин / 00:03

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
4.5 IMDb