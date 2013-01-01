Восьмидесятые. Сезон 4. Серия 60
Wink
Детям
Восьмидесятые
4-й сезон
60-я серия

Восьмидесятые (сериал, 2013) сезон 4 серия 60 смотреть онлайн

9.62013, Восьмидесятые. Сезон 4. Серия 60
Комедия, Мелодрама12+

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О сериале

Эта история началась еще в 1986 году. Уже шла перестройка, но Советский Союз еще не распался. Это было время, когда не было интернета, гипермаркетов и даже мобильных телефонов, но зато воду пили из-под крана, в Москве не было пробок, а ключи от квартиры спокойно оставляли под ковриком.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Восьмидесятые»