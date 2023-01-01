Восьмидесятые
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Восьмидесятые

Восьмидесятые (сериал, 2012) смотреть онлайн

9.62012, Восьмидесятые 6 сезонов
Комедии, Мелодрамы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Эта история началась еще в 1986 году. Уже шла перестройка, но Советский Союз еще не распался. Это было время, когда не было интернета, гипермаркетов и даже мобильных телефонов, но зато воду пили из-под крана, в Москве не было пробок, а ключи от квартиры спокойно оставляли под ковриком.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Восьмидесятые»

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