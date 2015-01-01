Великолепный век: Империя Кесем. Сезон 1. Серия 9
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Великолепный век: Империя Кесем
1-й сезон
9-я серия

Великолепный век: Империя Кесем (сериал, 2015) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

9.12015, Muhtesem Yüzyil: Kösem
Драмы, Мелодрамы16+

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Сюжет

Путь к славе последней фаворитки султана Ахмета I. Продолжение исторического телехита, покорившего миллионы сердец по всему миру. Юная гречанка Анастасия попадает в турецкий гарем и становится любимой наложницей, а затем и супругой правителя могущественной Османской империи. Умная и смелая девушка начинает идти по тернистой и полной интриг дороге к трону и сердцу молодого господина, сметая всех предшественниц на своем пути. Султан дает красавице имя Кесем и боготворит ее на протяжении всей своей жизни. За четырнадцать лет брака она родила Ахмету тринадцать детей и продолжала править даже после смерти мужа, став самой популярной Валиде в истории. Погружайтесь в роскошный мир суровой жизни дворца вместе с Wink — смотреть «Великолепный век. Империя Кесем» бесплатно онлайн можно прямо сейчас на нашем видеосервисе!

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

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