Биография

Хюлья Авшар — турецкая актриса, певица и бизнесвумен. Известна по роли Сафие Султан в сериале «Великолепный век: Империя Кесем». Хюлья переехала с семьей в Стамбул в 1982 году. В 1983 году она снялась в фильме «Харам». В последующие годы она снялась более чем в 70 фильмах и получила приз за лучшую женскую роль на 18-м Московском международном кинофестивале. В 2000 году Авшар получила награду «Лучшая певица» телеканала Kral TV. Позже в том же году она писала в газету Günaydın в качестве обозревателя и была редактором ежемесячного журнала Hülya. Также она занимается теннисом и выиграла чемпионат на турнире TED 2001. Хюлья Авшар известна и как телеведущая, тренер и судья в первых двух сезонов телепрограммы «Голос» в Турции. Является основательницей турецкого люксового бренда by H.