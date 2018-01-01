Биография

Мете Хорозоглу — турецкий актер. Родился в Анкаре 11 октября 1975 года. Провел свои начальные и средние школьные годы в Анкаре и Ялове, а затем переехал в Карамюрсель, чтобы поступить в среднюю школу. В 2001 году Мете Хорозоглу окончил Государственную консерваторию университета Анадолу и вышел с дипломом театроведа. В 2010 году получил степень магистра актерского мастерства в Университете Бахчешехир. С 2001 по 2003 год работал в Театре Анадолу. После переезда в Стамбул начал сниматься в различных фильмах и сериалах. Работал в Стамбульском государственном театре с 2003 по 2004 год и в компании Semaver с 2005 по 2007 год. Впервые Мете Хорозоглу был отмечен зрителями ролью в мини-сериале «Тлеющий кокон». Его популярность возросла с главной ролью в фильме «Дыхание: Да здравствует Отечество», а его прорыв произошел в сериале «Бесценное время», в котором он сыграл Сонера Талашоглу. Также известен своими ролями в проектах «Дьявол — в мелочах», «Человек без сердца», «Пересечение», «Ничего себе знакомства», «Освобождение последнего пункта», «Насытиться голодом», «Потерянные», «Меня зовут Гюльтепе», «Мы должны остаться вместе», «Великолепный век. Империя Кёсем».