Великолепный век: Империя Кесем 1 Сезон смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
История одной из самых могущественных женщин Османской империи. Спинофф нашумевшего сериала «Великолепный век» — «Империя Кесем» уже ждет вас на Wink.
1 сезон посвящен пути Кесем к турецкому престолу. Греческая пленная Анастасия, на которую положил глаз будущий султан Ахмет, попадает во дворец в качестве наложницы. Ее строптивость вскоре сменяется любовью: в юной девушке и наследнике престола просыпаются взаимные чувства. Анастасии удается завоевать народную любовь, ей дают имя Кесем — путеводная звезда. Однако во властных кругах, как всегда, плетутся интриги: бабушка Ахмета Сафие хочет сделать султаном его брата Мустафу. Тем временем в Стамбуле появляется потерянный сын Сафие, также претендующий на престол. Да и в самой империи неспокойно: Джелали поднимают восстание против юного султана Ахмета.
Смогут ли он и его мудрая возлюбленная Кесем удержать власть? Узнайте, посмотрев сериал «Великолепный век. Империя Кесем» — 1 сезон уже доступен на платформе Wink.
СтранаТурция
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама
Рейтинг
- Режиссёр
Мерт
Байкал
- Актриса
Берен
Саат
- Актриса
Хюлья
Авшар
- Актёр
Эркан
Колчак Кёстендиль
- Актёр
Мете
Хорозоглу
- Актриса
Аслыхан
Гюрбюз
- АЦАктриса
Анастасия
Цилимпоу
- ТОАктриса
Тюлин
Озен
- Актёр
Экин
Коч
- КДАктёр
Кадир
Догулу
- МКАктёр
Мехмет
Куртулуш
- Сценарист
Йылмаз
Шахин
- ОЮСценарист
Озен
Юла
- Продюсер
Тимур
Савджи
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- НЧХудожница
Нилюфер
Чамур
- ХООператор
Хакан
Окумуш
- Композитор
Айтекин
Аташ