История одной из самых могущественных женщин Османской империи. Спинофф нашумевшего сериала «Великолепный век» — «Империя Кесем» уже ждет вас на Wink.



1 сезон посвящен пути Кесем к турецкому престолу. Греческая пленная Анастасия, на которую положил глаз будущий султан Ахмет, попадает во дворец в качестве наложницы. Ее строптивость вскоре сменяется любовью: в юной девушке и наследнике престола просыпаются взаимные чувства. Анастасии удается завоевать народную любовь, ей дают имя Кесем — путеводная звезда. Однако во властных кругах, как всегда, плетутся интриги: бабушка Ахмета Сафие хочет сделать султаном его брата Мустафу. Тем временем в Стамбуле появляется потерянный сын Сафие, также претендующий на престол. Да и в самой империи неспокойно: Джелали поднимают восстание против юного султана Ахмета.



Смогут ли он и его мудрая возлюбленная Кесем удержать власть? Узнайте, посмотрев сериал «Великолепный век. Империя Кесем» — 1 сезон уже доступен на платформе Wink.

