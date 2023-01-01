Биография

Экин Коч — турецкий актер. Родился в Анталье 21 июня 1992 года. Будущий актер проходил обучение в лицее Антальи, в котором много времени посвящал спорту. После школы Экин хотел стать экономистом и поступил в стамбульский институт, но надолго там не задержался, поскольку обнаружил в себе любовь к сцене. Коч стал работать моделью и записался на курсы актерского мастерства, параллельно изучая английский язык. Дебют Экина Коча случился в 2011 году в малоизвестной турецкой драме «После революции». Прорыв в карьере актера произошел в 2015 году, когда он сыграл в таких сериалах, как «Али и Нино», «Все, что мне осталось от тебя» и «Великолепный век. Империя Кесем». Спустя три года Коч присоединился к актерскому составу американского хита «Наследники», а еще через несколько лет принял участие в съемках «Три куруша» и «Пробуждение: Великие Сельджуки».