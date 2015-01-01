Великолепный век: Империя Кесем (сериал, 2015) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
Эта серия пока недоступна
О сериале
Путь к славе последней фаворитки султана Ахмета I. Продолжение исторического телехита, покорившего миллионы сердец по всему миру. Юная гречанка Анастасия попадает в турецкий гарем и становится любимой наложницей, а затем и супругой правителя могущественной Османской империи. Умная и смелая девушка начинает идти по тернистой и полной интриг дороге к трону и сердцу молодого господина, сметая всех предшественниц на своем пути. Султан дает красавице имя Кесем и боготворит ее на протяжении всей своей жизни. За четырнадцать лет брака она родила Ахмету тринадцать детей и продолжала править даже после смерти мужа, став самой популярной Валиде в истории. Погружайтесь в роскошный мир суровой жизни дворца вместе с Wink — смотреть «Великолепный век. Империя Кесем» бесплатно онлайн можно прямо сейчас на нашем видеосервисе!
СтранаТурция
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
- Режиссёр
Мерт
Байкал
- Актриса
Берен
Саат
- Актриса
Хюлья
Авшар
- Актёр
Эркан
Колчак Кёстендиль
- Актёр
Мете
Хорозоглу
- Актриса
Аслыхан
Гюрбюз
- АЦАктриса
Анастасия
Цилимпоу
- ТОАктриса
Тюлин
Озен
- Актёр
Экин
Коч
- КДАктёр
Кадир
Догулу
- МКАктёр
Мехмет
Куртулуш
- Сценарист
Йылмаз
Шахин
- ОЮСценарист
Озен
Юла
- Продюсер
Тимур
Савджи
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- НЧХудожница
Нилюфер
Чамур
- ХООператор
Хакан
Окумуш
- Композитор
Айтекин
Аташ