Великолепный век: Империя Кесем (сериал, 2015) сезон 2 смотреть онлайн
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О сериале
Продолжение истории Кесем — всесильной жены и матери османских султанов, много лет управлявшей империей. Сериал «Великолепный век. Империя Кесем», 2 сезон смотрите онлайн на Wink!
Прошло 10 лет после восшествия на престол Мурада. Все это время Кесем была регентом и фактически управляла страной вместо сына. Уже взрослый Мурад недоволен таким положением вещей и издает указ, лишающий Кесем власти. Тогда могущественная Валиде решает, что пришло время другому ее сыну стать султаном. Об этом узнает жена Мурада Фарья, и теперь Касыму грозит опасность. Тайное иезуитское общество планирует уничтожить османскую династию и с этой целью отправляет агента во дворец. Сестры султана оказываются вовлечены в любовный треугольник, и одна из них не выдерживает страданий. Тем временем сам Мурад узнает, что сильно болен...
Чем закончится правление сына Кесем и кто станет его наследником? Финал сериала «Великолепный век. Империя Кесем» — 2 сезон смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.
СтранаТурция
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама
Рейтинг
- Режиссёр
Мерт
Байкал
- Актриса
Берен
Саат
- Актриса
Хюлья
Авшар
- Актёр
Эркан
Колчак Кёстендиль
- Актёр
Мете
Хорозоглу
- Актриса
Аслыхан
Гюрбюз
- АЦАктриса
Анастасия
Цилимпоу
- ТОАктриса
Тюлин
Озен
- Актёр
Экин
Коч
- КДАктёр
Кадир
Догулу
- МКАктёр
Мехмет
Куртулуш
- Сценарист
Йылмаз
Шахин
- ОЮСценарист
Озен
Юла
- Продюсер
Тимур
Савджи
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- НЧХудожница
Нилюфер
Чамур
- ХООператор
Хакан
Окумуш
- Композитор
Айтекин
Аташ