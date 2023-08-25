Продолжение истории Кесем — всесильной жены и матери османских султанов, много лет управлявшей империей. Сериал «Великолепный век. Империя Кесем», 2 сезон смотрите онлайн на Wink!



Прошло 10 лет после восшествия на престол Мурада. Все это время Кесем была регентом и фактически управляла страной вместо сына. Уже взрослый Мурад недоволен таким положением вещей и издает указ, лишающий Кесем власти. Тогда могущественная Валиде решает, что пришло время другому ее сыну стать султаном. Об этом узнает жена Мурада Фарья, и теперь Касыму грозит опасность. Тайное иезуитское общество планирует уничтожить османскую династию и с этой целью отправляет агента во дворец. Сестры султана оказываются вовлечены в любовный треугольник, и одна из них не выдерживает страданий. Тем временем сам Мурад узнает, что сильно болен...



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