Гимнастика
Wink
Детям
Песни Цветняшек
2-й сезон
Гимнастика
8.72022, Гимнастика
Мультсериалы0+

Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

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2-й сезон3-й сезон

О сериале

Выбираете песенку для утренней зарядки? Песенка "Гимнастика" как раз для этого случая! Поможет с пользой провести время и узнать о гимнастике, как виде спорта и ее пользе для малыша! Цветняшки - о важном с любовью!

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Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Песни Цветняшек»