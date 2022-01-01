Привидение
Wink
Детям
Песни Цветняшек
2-й сезон
Привидение
8.72022, Привидение
Мультсериалы0+

Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

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2-й сезон3-й сезон

О сериале

Малыш любит интересные истории и приключения? Песенка "Приведение" поможет создать таинственную атмосферу и расскажет о том, что очень часто наши страхи бывают безпочвенны. С этой песенкой можно устроить увлекательную игру в приведения и разукрасить семейный досуг. Цветняшки - о важном с любовью!

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Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Песни Цветняшек»