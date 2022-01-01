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Песни Цветняшек
2-й сезон
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8.72022, Клад
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Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

2-й сезон3-й сезон

О сериале

Дедушка Волк придумал настоящее приключение для Волчонка У и его друзей - поиск клада! Учитесь
ориентироваться в пространстве, идти в заданном направлении - налево, направо, вперед и назад. Разучивайте песенку "Ищем клад" , прячьте сокровища, составляйте карты и вперед - за приключениями! Смотри, повторяй, развивайся!

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Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Песни Цветняшек»