Волейбол
Wink
Детям
Песни Цветняшек
2-й сезон
Волейбол
8.72022, Волейбол
Мультсериалы0+

Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

2-й сезон3-й сезон

О сериале

Волейбол игра только для взрослых?! Конечно нет! Лисенок Айяяй придумал, как малышам можно поиграть в
эту спортивную игру. Не верите? Смотрите песенку - историю Цветняшек! Надувайте воздушные шары и вперед, учится передачам, блокам и другим волейбольным приемам!

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Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Песни Цветняшек»