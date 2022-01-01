Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 47 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Добрые истории, которые знакомят малышей и их родителей с героями Вселенной Цветняшек. Песни Цветняшек формируют музыкальный вкус, расширяют кругозор, способствуют пополнению активного и пассивного словарного запаса и становлению речи, создают приятную атмосферу, развивая малыша в разных направлениях.



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