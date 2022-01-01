День рождения
Wink
Детям
Песни Цветняшек
2-й сезон
День рождения
8.62022, День рождения
Мультсериалы0+

Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Цыпленок Пи приглашает друзей на свой День рождения! Подарки, поздравления, хоровод, праздничный торт со свечами, хорошее настроение и незабываемые минуты радости все это в новой истории Пи. А еще долгожданный подарок от Курочки Коко - настоящий фотоаппарат. Серия знакомит малыша с традициями празднования Дня рождения. Смотрите трогательную историю Дня рождения Цыпленка Пи, разучивайте новую песенку и обязательно включайте ее на праздник малыша. Развивайтесь с Цветняшками!

Сериал День рождения 2 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Песни Цветняшек»