Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Цыпленок Пи приглашает друзей на свой День рождения! Подарки, поздравления, хоровод, праздничный торт со свечами, хорошее настроение и незабываемые минуты радости все это в новой истории Пи. А еще долгожданный подарок от Курочки Коко - настоящий фотоаппарат. Серия знакомит малыша с традициями празднования Дня рождения. Смотрите трогательную историю Дня рождения Цыпленка Пи, разучивайте новую песенку и обязательно включайте ее на п�раздник малыша. Развивайтесь с Цветняшками!



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