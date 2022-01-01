Песни Цветняшек. Сезон 2. Серия 39
Wink
Детям
Песни Цветняшек
2-й сезон
39-я серия
8.62022, Песни Цветняшек. Сезон 2. Серия 39
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Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 39 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Добрые истории, которые знакомят малышей и их родителей с героями Вселенной Цветняшек. Песни Цветняшек формируют музыкальный вкус, расширяют кругозор, способствуют пополнению активного и пассивного словарного запаса и становлению речи, создают приятную атмосферу, развивая малыша в разных направлениях.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мультфильмы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Песни Цветняшек»

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