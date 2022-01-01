Плавники для рыбки
Wink
Детям
Песни Цветняшек
2-й сезон
Плавники для рыбки
8.72022, Плавники для рыбки
Мультсериалы0+

Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

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2-й сезон3-й сезон

О сериале

Творческая песенка от Зайчонка Скок. Учимся аппликации, узнаем о строении рыб, помогаем друзьям и все это в одной музыкальной истории! Смотри, повторяй, развивайся с Цветняшками!

Сериал Плавники для рыбки 2 сезон 5 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Песни Цветняшек»