Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Котенок Мур приглашает в Цирк! На арене настоящие цирковые артисты: клоун -Волчонок У, канатоходец - Цыпленок Пи, жонглер - Лисенок Айяяй, фокусник - Зайчонок Скок. Волшебство, чудеса, конфетти, овации и много положительных эмоций. Смотрите музыкальную историю и устраивайте свое цирковое представление! Смотри, повторяй, развивайся с Цветняшками!



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