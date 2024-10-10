Вкусная история Цыпленка Пи, где каждый может почувствовать себя поваром. Пи с друзьями приготовили настоящий завтрак с кашей и другими угощениями, а еще придумали настоящий поварской ритуал - ударить поварешками по крышкам. Расширяйте словарный запас и кругозор малыша с запоминающейся песенкой, отправляйтесь вслед за Цветняшками готовить кашу всей семьей, напевая веселую мелодию

