Варим кашу
Wink
Детям
Песни Цветняшек
2-й сезон
Варим кашу
8.72022, Варим кашу
Мультсериалы, Мюзикл0+

Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Вкусная история Цыпленка Пи, где каждый может почувствовать себя поваром. Пи с друзьями приготовили настоящий завтрак с кашей и другими угощениями, а еще придумали настоящий поварской ритуал - ударить поварешками по крышкам. Расширяйте словарный запас и кругозор малыша с запоминающейся песенкой, отправляйтесь вслед за Цветняшками готовить кашу всей семьей, напевая веселую мелодию

Страна
Россия
Жанр
Мюзикл, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

8.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Песни Цветняшек»