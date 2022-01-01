Забег
Wink
Детям
Песни Цветняшек
2-й сезон
Забег
8.72022, Забег
Мультсериалы0+

Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

2-й сезон3-й сезон

О сериале

Все малыши без исключения любят бегать! С песенкой Цветняшек "Забег" это будет делать еще веселее. Кроме
того, малыш познакомится с правилами забега, узнает про старт, финиш и главную команду для бегунов - На старт, внимание, марш! Цветняшки - о важном с любовью!

Сериал Забег 2 сезон 15 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Песни Цветняшек»