Доктор
Wink
Детям
Песни Цветняшек
2-й сезон
Доктор
8.72022, Доктор
Мультсериалы0+

Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

2-й сезон3-й сезон

О сериале

Малыш боится идти на приём к врачу? Песенка "Доктор" расскажет малышу о том, что доктор - добрый и веселый и его совсем не нужно бояться! Включайте и ваш поход к доктору будет максимально комфортный. Цветняшки - о важном с любовью!

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Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Песни Цветняшек»