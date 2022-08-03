Царевны. Сезон 2. Серия 40
Wink
Детям
Царевны
2-й сезон
40-я серия

Царевны (мультсериал, 2019) сезон 2 серия 40 смотреть онлайн

9.02019, Царевны. Сезон 2. Серия 40
Мультсериалы0+
Серия в подписке «Wink Дети»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Пятеро юных волшебниц продолжают осваивать магию, попадая в забавные, а иногда опасные ситуации. Смотрите 2 сезон мультсериала «Царевны» и погрузитесь в сказочную атмосферу! Что будет, если учителей Дивногорья накормить молодильными яблоками? Какие козни придумает Баба Яга, чтобы вновь попытаться разрушить школу? И что за волшебный талант обнаружит в себе Даша? Новые приключения и новые герои ждут вас в мультсериале «Царевны», который можно смотреть онлайн на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Царевны»