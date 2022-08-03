Царевны (мультсериал, 2019) сезон 2 серия 36 смотреть онлайн

Пятеро юных волшебниц продолжают осваивать магию, попадая в забавные, а иногда опасные ситуации. Смотрите 2 сезон мультсериала «Царевны» и погрузитесь в сказочную атмосферу! Что будет, если учителей Дивногорья накормить молодильными яблоками? Какие козни придумает Баба Яга, чтобы вновь попытаться разрушить школу? И что за волшебный талант обнаружит в себе Даша? Новые приключения и новые герои ждут вас в мультсериале «Царевны», который можно смотреть онлайн на Wink.

