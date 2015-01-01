Три счастливых женщины. Серия 1
Wink
Сериалы
Три счастливых женщины
1-й сезон
1-я серия
2015, Три счастливых женщины. Серия 1
Комедия, Мелодрама12+
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Три счастливых женщины (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Профессиональный психолог Милена все свое время и силы отдает пациентам и не замечает, что ее собственная семья разваливается. Муж Николай, устав от невнимания жены и от здорового, но невкусного питания, бросает Милену. Он начинает новую жизнь и воплощает давнюю мечту – устраивается работать шеф-поваром в ресторане «Блажь». Милена убита и растеряна: она не понимает, что на Николая нашло и как ей теперь жить.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Три счастливых женщины»