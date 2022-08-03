Три счастливых женщины (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Профессиональный психолог Милена все свое время и силы отдает пациентам и не замечает, что ее собственная семья разваливается. Муж Николай, устав от невнимания жены и от здорового, но невкусного питания, бросает Милену. Он начинает новую жизнь и воплощает давнюю мечту – устраивается работать шеф-поваром в ресторане «Блажь». Милена убита и растеряна: она не понимает, что на Николая нашло и как ей теперь жить.

