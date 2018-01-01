Биография

Андрей Павловец – советский и российский актер кино и театра. Родился в городе Ленинград 4 октября 1958 года. Еще в школьные годы будущий актер планировал связать свою профессиональную жизнь с театром. Получив среднее образование, подал документы на актерский факультет ЛГИТМиК, куда был успешно зачислен. Выпустившись из вуза в 1979 году, получил работу в труппе Ленинградского ТЮЗа, на сцене которого и были сыграны первые профессиональные роли Андрея Павловца. Появился в таких постановках, как «Гибель эскадры», «Вокруг площади», «Ночь после выпуска». Женат на актрисе и преподавателе Татьяне Павловец, у пары есть дочь Ольга, также известная актриса. Долгое время работал исключительно в театре, на экране дебютировал в советской картине «Белое проклятье», вышедшей в 1987 году, также появился в нескольких фильмах-спектаклях. После распада СССР долгое время почти не снимался, вернулся в кино уже в двухтысячные годы, в период активного развития российского кинематографа. Современный зритель знает Андрея Павловца по фильмам и сериалам «Агент национальной безопасности», «Любовь императора», «Монтекристо», «Гаишники», и множеству других. Всего в послужном списке актера более полусотни ролей в кино.