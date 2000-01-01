Сопрано (сериал, 2000) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Тони по-прежнему управляет двумя семьями, только теперь он не только любящий папа, но ещe и по профессиональной линии — босс. Потому что дядя Джун в тюрьме. Обстановка непростая: Тони соблюдает максимальные предосторожности, чтобы не привлекать внимание ФБР.



Сериал Сопрано 2 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.