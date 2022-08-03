Сопрано (сериал, 2000) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Сопрано. Сезон 2. Серия 7
Сопрано
2-й сезон
7-я серия

9.42000, The Sopranos
Драма, Криминал18+
Тони по-прежнему управляет двумя семьями, только теперь он не только любящий папа, но ещe и по профессиональной линии — босс. Потому что дядя Джун в тюрьме. Обстановка непростая: Тони соблюдает максимальные предосторожности, чтобы не привлекать внимание ФБР.

США
Криминал, Драма
SD
48 мин / 00:48

8.9 КиноПоиск
9.2 IMDb

