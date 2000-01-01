Сопрано. Сезон 2. Серия 10
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Сериалы
Сопрано
2-й сезон
10-я серия

Сопрано (сериал, 2000) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

9.42000, The Sopranos
Драмы, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

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Сюжет

Тони по-прежнему управляет двумя семьями, только теперь он не только любящий папа, но ещe и по профессиональной линии — босс. Потому что дядя Джун в тюрьме. Обстановка непростая: Тони соблюдает максимальные предосторожности, чтобы не привлекать внимание ФБР.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы, Зарубежные

Рейтинг

8.8 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сопрано»

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