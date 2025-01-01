Эта серия пока недоступна
Слёзы в большом городе (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Сериал «Слёзы в большом городе» — масштабный проект о судьбах трех разных девушек в большом городе от создателей франшизы «Лёд». В сериале снялись Иван Янковский, Анастасия Талызина, Андрей Максимов. Дата выхода — 4 сентября.
Москва дерзких нулевых — место возможностей и соблазнов. Доллар по 30, в клубах бурлит ночная жизнь, в «Лужниках» гремят концерты зарубежных звезд, и, кажется, что город создан для лета, любви и счастья. В это время в столицу с ребенком на руках приезжает Ксюша. Она, как и многие, надеется начать здесь новую жизнь. Москва обрушивает на нее испытания, но дарит и двух верных подруг: бойкую Машу, которая хочет замуж за богатого, и добрую Олю, которая мечтает стать врачом и помогать людям. Спустя 20 лет город бросает Ксюше, Маше и Оле новые вызовы, но их вера в лучшее остается прежней.
Амбициозная история о том, что счастье в мегаполисе возможно. Не пропустите сериал «Слёзы в большом городе» (2025): в хорошем качестве онлайн смотреть его можно на Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Ольга
Долматовская
- Режиссёр
Жора
Крыжовников
- Актриса
Анастасия
Талызина
- Актриса
Тина
Стойилкович
- Актриса
Мария
Камова
- Актёр
Иван
Янковский
- Актёр
Андрей
Максимов
- Актёр
Андрей
Бурковский
- Актёр
Рузиль
Минекаев
- Актриса
Юлия
Топольницкая
- Актриса
Марина
Александрова
- Актриса
Валерия
Астапова
- Актёр
Милош
Бикович
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- Актриса
Марина
Зудина
- Актриса
Анастасия
Красовская
- Актёр
Антон
Васильев
- Сценарист
Жора
Крыжовников
- Сценарист
Евгения
Хрипкова
- АТСценарист
Алина
Тяжлова
- АБСценарист
Аксинья
Борисова
- ЮГСценарист
Юлия
Гулян
- Сценарист
Ольга
Долматовская
- Продюсер
Михаил
Врубель
- Продюсер
Александр
Андрющенко
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Александр
Косарим
- ПГПродюсер
Павел
Горин
- ЕБПродюсер
Елена
Быстрова
- ЕППродюсер
Екатерина
Полежаева
- ЭКХудожник
Эльдар
Кархалев
- ДФХудожница
Дарья
Фомина
- Оператор
Юрий
Коробейников