Wink
Сериалы
Слёзы в большом городе
Актёры и съёмочная группа сериала «Слёзы в большом городе»

Актёры и съёмочная группа сериала «Слёзы в большом городе»

Режиссёры

Ольга Долматовская

Ольга Долматовская

Режиссёр
Жора Крыжовников

Жора Крыжовников

Режиссёр

Актёры

Анастасия Талызина

Анастасия Талызина

АктрисаОля в юности
Тина Стойилкович

Тина Стойилкович

АктрисаКсюша в юности
Мария Камова

Мария Камова

АктрисаМаша в юности
Иван Янковский

Иван Янковский

АктёрВлад
Андрей Максимов

Андрей Максимов

Актёр
Андрей Бурковский

Андрей Бурковский

Актёр
Рузиль Минекаев

Рузиль Минекаев

Актёр
Юлия Топольницкая

Юлия Топольницкая

АктрисаОля
Марина Александрова

Марина Александрова

АктрисаКсюша
Валерия Астапова

Валерия Астапова

АктрисаМаша
Милош Бикович

Милош Бикович

Miloš Biković
Актёр
Фёдор Бондарчук

Фёдор Бондарчук

Актёр
Марина Зудина

Марина Зудина

Актриса
Анастасия Красовская

Анастасия Красовская

Актриса
Антон Васильев

Антон Васильев

Актёр

Сценаристы

Жора Крыжовников

Жора Крыжовников

Сценарист
Евгения Хрипкова

Евгения Хрипкова

Сценарист
Алина Тяжлова

Алина Тяжлова

Сценарист
Аксинья Борисова

Аксинья Борисова

Сценарист
Юлия Гулян

Юлия Гулян

Сценарист
Ольга Долматовская

Ольга Долматовская

Сценарист

Продюсеры

Михаил Врубель

Михаил Врубель

Продюсер
Александр Андрющенко

Александр Андрющенко

Продюсер
Фёдор Бондарчук

Фёдор Бондарчук

Продюсер
Дмитрий Табарчук

Дмитрий Табарчук

Продюсер
Максим Рыбаков

Максим Рыбаков

Продюсер
Антон Володькин

Антон Володькин

Продюсер
Александр Косарим

Александр Косарим

Продюсер
Павел Горин

Павел Горин

Продюсер
Елена Быстрова

Елена Быстрова

Продюсер
Екатерина Полежаева

Екатерина Полежаева

Продюсер

Художники

Эльдар Кархалев

Эльдар Кархалев

Художник
Дарья Фомина

Дарья Фомина

Художница

Операторы

Юрий Коробейников

Юрий Коробейников

Оператор