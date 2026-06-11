Шеф. Сезон 4. Серия 20
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Шеф
Шеф. Игра на повышение
20-я серия
2017, Шеф. Сезон 4. Серия 20
Криминал18+

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Шеф (сериал, 2017) сезон 4 серия 20 смотреть онлайн

О сериале

Став новым начальником Главка, Расторгуев не привык сидеть без дела. Он продолжает охотиться на своего старого врага - криминального авторитета Максима Тихомирова, который теперь отвечает за весь преступный мир города на Неве. Он намерен любой ценой упрятать бандита за решётку. В этом ему помогают друзья из полиции: начальник отдела по борьбе с организованной преступностью Локтев и начальник отдела по расследованию умышленных убийств Некрасов. Но Тихомиров тоже готов к схватке - он привлекает на свою сторону бывшего майора полиции Андрея Ровинского.

Страна
Россия
Жанр
Криминал

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шеф»