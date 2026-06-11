WinkСериалыШефШеф. Игра на повышение14-я серия
8.12017, Шеф. Сезон 4. Серия 14
Криминал18+
Серия в подписке «PREMIER»
Шеф (сериал, 2017) сезон 4 серия 14 смотреть онлайн
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Шеф
Сезон 4 Серия 1
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Шеф
Сезон 4 Серия 2
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Шеф
Сезон 4 Серия 3
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Шеф
Сезон 4 Серия 4
- 18+49 мин
Шеф
Сезон 4 Серия 5
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Шеф
Сезон 4 Серия 6
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Шеф
Сезон 4 Серия 7
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Шеф
Сезон 4 Серия 8
- 18+50 мин
Шеф
Сезон 4 Серия 9
- 18+50 мин
Шеф
Сезон 4 Серия 10
- 18+50 мин
Шеф
Сезон 4 Серия 11
- 18+51 мин
Шеф
Сезон 4 Серия 12
- 18+49 мин
Шеф
Сезон 4 Серия 13
- 18+51 мин
Шеф
Сезон 4 Серия 14
- 18+50 мин
Шеф
Сезон 4 Серия 15
- 18+51 мин
Шеф
Сезон 4 Серия 16
- 18+50 мин
Шеф
Сезон 4 Серия 17
- 18+51 мин
Шеф
Сезон 4 Серия 18
- 18+51 мин
Шеф
Сезон 4 Серия 19
- 18+51 мин
Шеф
Сезон 4 Серия 20
О сериале
Став новым начальником Главка, Расторгуев не привык сидеть без дела. Он продолжает охотиться на своего старого врага - криминального авторитета Максима Тихомирова, который теперь отвечает за весь преступный мир города на Неве. Он намерен любой ценой упрятать бандита за решётку. В этом ему помогают друзья из полиции: начальник отдела по борьбе с организованной преступностью Локтев и начальник отдела по расследованию умышленных убийств Некрасов. Но Тихомиров тоже готов к схватке - он привлекает на свою сторону бывшего майора полиции Андрея Ровинского.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ОЛРежиссёр
Олег
Ларин
- ААРежиссёр
Анатолий
Артамонов
- АЧАктёр
Андрей
Чубченко
- Актёр
Ян
Цапник
- ТЧАктриса
Татьяна
Черкасова
- Актёр
Кирилл
Полухин
- ЭЛАктёр
Эльдар
Лебедев
- АГАктёр
Антон
Горчаков
- Актёр
Аркадий
Коваль
- Актёр
Сергей
Мардарь
- АФАктёр
Алексей
Фокин
- Актёр
Сергей
Гамов
- ВМАктёр
Валерий
Малюшин
- ОААктёр
Олег
Алмазов
- ЯИАктёр
Ярослав
Иванов
- РЖАктёр
Роман
Жилкин
- АГАктёр
Александр
Гаврилов
- Актёр
Артём
Кузьмин
- АТСценарист
Андрей
Тумаркин
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- АРПродюсер
Алексей
Рыбин
- МЗХудожница
Мария
Золина
- ГКМонтажёр
Генрих
Кен
- ВМОператор
Валерий
Мюльгаут
- АВОператор
Александр
Ваталев
- ВМКомпозитор
Виталий
Муканяев