Актёры и съёмочная группа сериала «Шеф»
Актёры
Андрей Чубченко
АктёрВиктор Расторгуев
Ян Цапник
АктёрАндрей Ровинский, майор, старший оперуполномоченный
Татьяна Черкасова
АктрисаЕлена, жена Расторгуева
Кирилл Полухин
АктёрМаксим Тихомиров
Эльдар Лебедев
АктёрМихаил Каплевич
Антон Горчаков
АктёрПаша, сын Расторгуева
Аркадий Коваль
АктёрИван Фомин, старший лейтенант
Сергей Мардарь
АктёрАлександр Николаевич Соловьев, подполковник
Алексей Фокин
АктёрЕвгений Юрьевич Быков, хозяин строительной фирмы
Сергей Гамов
АктёрРоман Аркадьевич Симонов, помощник губернатора
Валерий Малюшин
АктёрСергей Владимирович Островский, полковник, потом генерал
Олег Алмазов
АктёрБорис Хвостов
Ярослав Иванов
АктёрЛёшенька Лебедев
Роман Жилкин
АктёрСергей Рубанов, начальник службы безопасности Быкова
Александр Гаврилов
АктёрТимур Хруничев, киллер