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Шеф
Актёры и съёмочная группа сериала «Шеф»

Актёры и съёмочная группа сериала «Шеф»

Режиссёры

Олег Ларин

Олег Ларин

Режиссёр
Анатолий Артамонов

Анатолий Артамонов

Режиссёр

Актёры

Андрей Чубченко

Андрей Чубченко

АктёрВиктор Расторгуев
Ян Цапник

Ян Цапник

АктёрАндрей Ровинский, майор, старший оперуполномоченный
Татьяна Черкасова

Татьяна Черкасова

АктрисаЕлена, жена Расторгуева
Кирилл Полухин

Кирилл Полухин

АктёрМаксим Тихомиров
Эльдар Лебедев

Эльдар Лебедев

АктёрМихаил Каплевич
Антон Горчаков

Антон Горчаков

АктёрПаша, сын Расторгуева
Аркадий Коваль

Аркадий Коваль

АктёрИван Фомин, старший лейтенант
Сергей Мардарь

Сергей Мардарь

АктёрАлександр Николаевич Соловьев, подполковник
Алексей Фокин

Алексей Фокин

АктёрЕвгений Юрьевич Быков, хозяин строительной фирмы
Сергей Гамов

Сергей Гамов

АктёрРоман Аркадьевич Симонов, помощник губернатора
Валерий Малюшин

Валерий Малюшин

АктёрСергей Владимирович Островский, полковник, потом генерал
Олег Алмазов

Олег Алмазов

АктёрБорис Хвостов
Ярослав Иванов

Ярослав Иванов

АктёрЛёшенька Лебедев
Роман Жилкин

Роман Жилкин

АктёрСергей Рубанов, начальник службы безопасности Быкова
Александр Гаврилов

Александр Гаврилов

АктёрТимур Хруничев, киллер

Сценаристы

Андрей Тумаркин

Андрей Тумаркин

Сценарист

Продюсеры

Сергей Щеглов

Сергей Щеглов

Продюсер
Инесса Юрченко

Инесса Юрченко

Продюсер
Алексей Рыбин

Алексей Рыбин

Продюсер

Художники

Мария Золина

Мария Золина

Художница

Монтажёры

Генрих Кен

Генрих Кен

Монтажёр

Операторы

Валерий Мюльгаут

Валерий Мюльгаут

Оператор
Александр Ваталев

Александр Ваталев

Оператор

Композиторы

Виталий Муканяев

Виталий Муканяев

Композитор