Став новым начальником Главка, Расторгуев не привык сидеть без дела. Он продолжает охотиться на своего старого врага - криминального авторитета Максима Тихомирова, который теперь отвечает за весь преступный мир города на Неве. Он намерен любой ценой упрятать бандита за решётку. В этом ему помогают друзья из полиции: начальник отдела по борьбе с организованной преступностью Локтев и начальник отдела по расследованию умышленных убийств Некрасов. Но Тихомиров тоже готов к схватке - он привлекает на свою сторону бывшего майора полиции Андрея Ровинского.

