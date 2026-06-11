Шеф. Сезон 2. Серия 9
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Шеф
Шеф 2
9-я серия
2013, Шеф. Сезон 2. Серия 9
Криминал18+

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Шеф (сериал, 2013) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

О сериале

Полковник полиции Виктор Расторгуев осужден за превышение должностных полномочий и отбывает наказание в одной из колоний. Там он близко сходится с бывшим майором МВД Карпатовым, осуждённым за вымогательство. Считается, что он взял всю вину на себя, чтобы не подставить непосредственного начальника – полковника Дмитрия Холодилова, ныне влиятельного генерала системы МВД.

Отсидев полтора года, Расторгуев получает возможность выйти на свободу. Операция Департамента собственной безопасности МВД по внедрению полковника в окружение генерала Холодилова вступает в завершающую фазу…

…Но на свободе Расторгуева никто не ждёт: близкие и друзья отвернулись от него.

Но внедренный в преступную группировку штатный негласный сотрудник МВД очень скоро поймет, что в этих смертельных играх он может верить только старым проверенным товарищам. И очень скоро ему понадобится их помощь и поддержка…

Страна
Россия
Жанр
Криминал

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шеф»