Полковник полиции Виктор Расторгуев осужден за превышение должностных полномочий и отбывает наказание в одной из колоний. Там он близко сходится с бывшим майором МВД Карпатовым, осуждённым за вымогательство. Считается, что он взял всю вину на себя, чтобы не подставить непосредственного начальника – полковника Дмитрия Холодилова, ныне влиятельного генерала системы МВД.



Отсидев полтора года, Расторгуев получает возможность выйти на свободу. Операция Департамента собственной безопасности МВД по внедрению полковника в окружение генерала Холодилова вступает в завершающую фазу…



…Но на свободе Расторгуева никто не ждёт: близкие и друзья отвернулись от него.



Но внедренный в преступную группировку штатный негласный сотрудник МВД очень скоро поймет, что в этих смертельных играх он может верить только старым проверенным товарищам. И очень скоро ему понадобится их помощь и поддержка…

