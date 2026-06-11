Шеф (сериал, 2013) сезон 2 серия 18 смотреть онлайн
О сериале
Полковник полиции Виктор Расторгуев осужден за превышение должностных полномочий и отбывает наказание в одной из колоний. Там он близко сходится с бывшим майором МВД Карпатовым, осуждённым за вымогательство. Считается, что он взял всю вину на себя, чтобы не подставить непосредственного начальника – полковника Дмитрия Холодилова, ныне влиятельного генерала системы МВД.
Отсидев полтора года, Расторгуев получает возможность выйти на свободу. Операция Департамента собственной безопасности МВД по внедрению полковника в окружение генерала Холодилова вступает в завершающую фазу…
…Но на свободе Расторгуева никто не ждёт: близкие и друзья отвернулись от него.
Но внедренный в преступную группировку штатный негласный сотрудник МВД очень скоро поймет, что в этих смертельных играх он может верить только старым проверенным товарищам. И очень скоро ему понадобится их помощь и поддержка…
Рейтинг
- ОЛРежиссёр
Олег
Ларин
- ААРежиссёр
Анатолий
Артамонов
- АЧАктёр
Андрей
Чубченко
- Актёр
Ян
Цапник
- ТЧАктриса
Татьяна
Черкасова
- Актёр
Кирилл
Полухин
- ЭЛАктёр
Эльдар
Лебедев
- АГАктёр
Антон
Горчаков
- Актёр
Аркадий
Коваль
- Актёр
Сергей
Мардарь
- АФАктёр
Алексей
Фокин
- Актёр
Сергей
Гамов
- ВМАктёр
Валерий
Малюшин
- ОААктёр
Олег
Алмазов
- ЯИАктёр
Ярослав
Иванов
- РЖАктёр
Роман
Жилкин
- АГАктёр
Александр
Гаврилов
- АТСценарист
Андрей
Тумаркин
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- АРПродюсер
Алексей
Рыбин
- МЗХудожница
Мария
Золина
- ГКМонтажёр
Генрих
Кен
- ВМОператор
Валерий
Мюльгаут
- АВОператор
Александр
Ваталев
- ВМКомпозитор
Виталий
Муканяев